Боец Виталий Иванов из Балаганска погиб в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации погиб Виталий Иванов из Балаганска. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Балаганского муниципального округа.
— Администрация Балаганского округа и все жители выражают искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким Виталия Юрьевича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, как о герое, отдавшем свою жизнь за мир и безопасность нашей страны, — говорится в сообщении.
Виталий Иванов родился 5 января 1986 года в поселке Балаганск. 14 октября 2025 года мужчина принял решение встать на защиту нашей Родины.7 декабря 2025 года, при исполнении специальных и боевых задач в районе проведения специальной военной операции в близи н.п. Сладкое, Запорожской области, гвардии рядовой Виталий Юрьевич Иванов, трагически погиб. Церемония прощания с военнослужащим прошла 12 марта.