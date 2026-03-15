Боец Виталий Иванов из Балаганска погиб в зоне СВО

Церемония прощания с военнослужащим прошла 12 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения спецоперации погиб Виталий Иванов из Балаганска. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Балаганского муниципального округа.

— Администрация Балаганского округа и все жители выражают искренние и глубочайшие соболезнования родным и близким Виталия Юрьевича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, как о герое, отдавшем свою жизнь за мир и безопасность нашей страны, — говорится в сообщении.

Виталий Иванов родился 5 января 1986 года в поселке Балаганск. 14 октября 2025 года мужчина принял решение встать на защиту нашей Родины.7 декабря 2025 года, при исполнении специальных и боевых задач в районе проведения специальной военной операции в близи н.п. Сладкое, Запорожской области, гвардии рядовой Виталий Юрьевич Иванов, трагически погиб. Церемония прощания с военнослужащим прошла 12 марта.