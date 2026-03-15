У Герды и Кая снова пополнение: в Новосибирском зоопарке родился медвежонок

Для знаменитой пары белых медведей — Кая и Герды — это уже седьмое потомство. Впервые они стали родителями в 2013 году. В зоопарке предупреждают посетителей: проход к вольеру Герды и малыша еще некоторое время будет закрыт, чтобы не беспокоить семью в важный период адаптации. Следить за трогательными моментами из жизни медвежонка — первыми шагами, забавными ситуациями и достижениями — можно будет в социальных сетях зоопарка.