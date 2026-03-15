У Герды и Кая снова пополнение: в Новосибирском зоопарке родился медвежонок

Малыш появился на свет еще 7 декабря 2025 года, но сотрудники зоопарка сообщили об этом только сейчас, когда медвежонок достаточно окреп и начал выходить на первые прогулки.
Как пояснили в зоопарке, детеныши белых медведей рождаются совсем крошечными — весом около 600 граммов, слепыми и беспомощными. Первые месяцы жизни мать не оставляет малыша ни на секунду. Герда, как заботливая мама, провела с медвежонком в берлоге более двух месяцев и впервые вышла за едой только 26 февраля.
«Самое лучшее, что можно было сделать для нее и малыша, — это ничем не беспокоить их в самый прекрасный и самый ответственный период. Поэтому мы сообщаем о рождении малыша именно сейчас — когда он уже немного подрос и начинает выходить на уличные прогулки», — рассказали в зоопарке.
Пол медвежонка пока не определен — это станет известно позже, во время первого ветеринарного осмотра. За мамой и детенышем круглосуточно наблюдают с помощью камер, установленных во внутренних помещениях вольерного комплекса. Специалисты отмечают, что малыш хорошо ест, растет и развивается в соответствии с возрастом.
Для знаменитой пары белых медведей — Кая и Герды — это уже седьмое потомство. Впервые они стали родителями в 2013 году. В зоопарке предупреждают посетителей: проход к вольеру Герды и малыша еще некоторое время будет закрыт, чтобы не беспокоить семью в важный период адаптации. Следить за трогательными моментами из жизни медвежонка — первыми шагами, забавными ситуациями и достижениями — можно будет в социальных сетях зоопарка.
