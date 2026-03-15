Какова на сегодняшний день средняя зарплата в волгоградском регионе?

Названы данные о среднемесячной заработной плате в Волгоградской области в 2025 году.
Согласно данным Волгоградстата, эта цифра в регионе составила 68 340 ₽ — это на 15% больше, чем в 2024 году.
По-прежнему лидирует сфера добычи полезных ископаемых: в среднем её работники получали 114 511 ₽, за год зарплата выросла на 8,5%.
На втором месте — сферы финансов и страхования, в 2025 году сотрудники зарабатывали в среднем 96 851 ₽, за год рост составил 13,3%.
На третьем месте — те, кто работают в сфере информации и связи, в среднем им платили 89 992 ₽, рост — 17,1%.
У волгоградцев, занятых в профессиональной научной и технической деятельностях, зарплата в среднем увеличилась на 17,2% и составляла 84 002 ₽
Труженики обрабатывающих производств оказались на пятом месте — у них размер средней зарплаты составлял 83 576 ₽, за год она стала больше на 14%.
Меньше всего в 2025 году платили сотрудникам общепита и гостиниц. В среднем они зарабатывали 43 236,1 ₽, но при этом рост составил 20%.