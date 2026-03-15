Жителям Минска сказали, что 15 марта стартовал сезон проката электросамокатов

15 марта стартовал сезон прокат электросамокатов и велосипедов, сообщает ОНТ. Только на минских улицах появятся больше 15 тысяч средств персональной мобильности.
Следует учесть, что сезон приготовил новшества, изменения коснутся парковки и езды вдвоем. Это нарушение, за которое пользователя обязаны заблокировать.
Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома рассказал, что «в пределах первого городского кольца действуют скоростные режимы до 15 км/ч для прокатных средств персональной мобильности, в пределах второго городского кольца 17 км/ч, и оставшаяся территория города Минска 20 км/ч».
— Есть у нас тихие зоны, — сказал Ливанович. — Примерно 200 перекрестков, пешеходных переходов аварийно-опасных, где на программном уровне ограничена скорость до 7 км/ч. Т.е. приближена максимально к шагам идущего пешехода.
Еще ОНТ сообщает, что в некоторых местах самокатам и вовсе не рады: например, в парках Победы, Челюскинцев или Горького, а также возле дошкольных учреждений.
Виктор Ротченков, начальник ГУ ГАИ МВД Беларуси сказал об обязательном правиле, «что, пересекая проезжую часть на пешеходном переходе необходимо спешиться». Но есть исключения. В частности, «для этого регулируемый пешеходный переход должен быть оборудован либо велосветофором, либо информационной табличкой».
