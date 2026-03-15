Осенью и зимой калининградские коммунальщики устранили полсотни серьезных аварий

По старой доброй традиции, в свой профессиональный праздник те или иные службы отчитываются о своих достижениях. Сегодня настал черед сделать это тем калининградцам, кто отмечает День работника бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В региональном министерстве строительства и ЖКХ подвели промежуточные итоги деятельности служб в осенне-зимний период.
Итак, с конца сентября было зафиксировано 49 аварий и 541 нарушение. Из них — 5 аварий и 151 инцидент в сфере теплоснабжения; 43 аварии и 373 инцидента в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.
На пике зимних морозов, когда средняя температура опускалась ниже нормы на 10 градусов, по поручению губернатора все коммунальщики оперативно перешли в режим повышенной готовности. Круглосуточно дежурили аварийные бригады общей численностью 539 человек и 173 единиц спецтехники. Большинство аварий удавалось устранить в короткие сроки. Особо отмечается, что это стало возможно благодаря слаженной и эффективной работе всех ведомств.