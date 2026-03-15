Суд прекратил дело о банкротстве ООО «Михайловский рыбозавод» под Волгоградом

Арбитражный суд Волгоградской области поставил точку в деле о возможном банкротстве ООО «Михайловский рыбозавод», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Арбитражный суд. Суд прекратил производство по заявлению индивидуального предпринимателя Соколова, который хотел признать компанию несостоятельной.
ИП Соколов обратился в суд, потому что, по его словам, «Михайловский рыбозавод» не оплатил задолженность по договору поставки. Долг составил 3 122 889,94 рубля. Такая крупная сумма стала причиной для обращения с заявлением о банкротстве.
Однако суд, внимательно изучив материалы дела, принял другое решение. На момент заседания, где проверяли обоснованность требований, выяснилось, что у рыбозавода отсутствуют признаки банкротства. Оказалось, что основная задолженность, которую учитывают при определении банкротства, была меньше 2 000 000 рублей. Важно отметить, что штрафы, пени и другие финансовые санкции, даже если их установил суд, не принимают во внимание, когда определяют, является ли компания банкротом.
Таким образом, поскольку реальный долг по основному обязательству оказался ниже установленного законом порога для признания несостоятельности, суд отказал во введении наблюдения и прекратил дело.