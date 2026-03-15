Суд прекратил дело о банкротстве ООО «Михайловский рыбозавод» под Волгоградом

Однако суд, внимательно изучив материалы дела, принял другое решение. На момент заседания, где проверяли обоснованность требований, выяснилось, что у рыбозавода отсутствуют признаки банкротства. Оказалось, что основная задолженность, которую учитывают при определении банкротства, была меньше 2 000 000 рублей. Важно отметить, что штрафы, пени и другие финансовые санкции, даже если их установил суд, не принимают во внимание, когда определяют, является ли компания банкротом.