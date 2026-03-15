Из Новосибирска в Певек увеличили число рейсов в неделю

Рейсы будут по понедельникам, вторникам и четвергам.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания S7 увеличивает количество рейсов из Новосибирск в Певек — самый северный город страны. Сейчас самолёты летают по этому маршруту один раз в неделю, по понедельникам. С 31 марта появится дополнительный рейс по вторникам, а с 4 июня к расписанию добавится рейс по четвергам.

В департаменте промышленной политики Чукотского автономного округа отметили, что увеличение частоты рейсов должно улучшить транспортную доступность региона и дать жителям и туристам больше возможностей для поездок — как деловых, так и личных.

С 31 марта изменится и расписание: вылет из Новосибирска запланирован на 04:40, а обратный рейс из Певека — на 17:00.