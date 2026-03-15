В Воронежской области в многоквартирном доме взорвался газ

ВОРОНЕЖ, 15 мар — РИА Новости. Взрыв газа произошёл в субботу в многоквартирном доме города Россошь Воронежской области, погибла женщина, сообщили в воскресенье в прокуратуре региона.
«14 марта 2026 года в одном из многоквартирных домов на площади Октябрьской города Россошь произошел хлопок газовоздушной смеси. Погибла женщина», — сообщается в Telegram-канале прокуратуры Воронежской области.
В правительстве Воронежской области уточнили, что в результате взрыва повреждено восемь квартир — в них нарушено остекление, кроме того, между первым и вторым этажами повреждено деревянное перекрытие.
«Администрацией Россошанского муниципального района организован ПВР на базе гостиницы “Россошь” по адресу: г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 76. Никто не обратился, жители разъехались по родственникам», — сообщили журналистам в региональном правительстве.