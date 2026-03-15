Как защититься от токсичных людей? Советы врача

Влияние токсичных людей может серьёзно нарушить наше эмоциональное состояние. Телеграм-канал Минздрава Омской области вместе с врачом-психотерапевтом Андреем Гринимаером из омской клинической психиатрической больницы имени Солодникова разобрался, как минимизировать негативное воздействие токсичных людей и сохранить спокойствие.
Токсичные люди могут использовать различные манипуляции — от открытой агрессии до вызова жалости. Их цель одна — выбить вас из колеи, подорвать вашу уверенность и подчинить своей воле. К сожалению, избежать общения с такими людьми порой невозможно, поэтому важно уметь защищаться и минимизировать последствия.
Первое правило: сохраняйте нейтралитет. Токсичные люди часто стремятся вызвать у вас сильные эмоции, такие как гнев или сочувствие. Важно сохранять спокойствие и не вовлекаться в эмоциональные качели. Становитесь наблюдателем, фиксируйте ситуацию, но не участвуйте в ней активно. Это поможет вам избежать манипуляций и не попасть в эмоциональные ловушки.
Второе правило: контролируйте ситуацию. Не позволяйте токсичному человеку диктовать ход разговора. Если разговор становится дискомфортным или провокационным, меняйте тему. Говорите уверенно и чётко, не бойтесь прерывать собеседника, если он начинает манипулировать или отклоняться от темы. Ваше благополучие — это приоритет, и вы имеете право решать, как и когда общаться.
Третье правило: используйте силу молчания. Когда токсичный человек ожидает от вас реакции и не получает её, это сбивает его с толку. Молчание нарушает его планы и заставляет задуматься о своих методах воздействия. Молчание может быть мощным оружием, выводя из равновесия провокатора и заставляя его искать другие способы общения или вовсе отказаться от общения с вами.
Все эти правила помогут сохранить внутреннее спокойствие и не позволят токсичным людям разрушать вашу уверенность. Важно помнить, что ваша сила — в вас самих: устанавливайте границы в общении и защищайте своё душевное спокойствие, научитесь распознавать манипуляции и противостоять им. Тогда токсичные люди перестанут быть угрозой, а ваше внутреннее равновесие и спокойствие останутся вашей сильной стороной.