В Сочи объявили о массовом отлове бездомных собак

В Сочи с 16 по 22 марта запланировано плановое мероприятие по отлову животных без владельцев. Об этом сообщает МКУ г. Сочи «Центр по обращению с животными без владельцев».
Работы пройдут на территориях, прилегающих к улицам: Гайдара, Надежная, Батумское шоссе, Моторная, Урожайная, Известинская, Мира, Лесная, Ленина, 50 лет СССР, Иванова поляна, Джапаридзе, Мацестинская, Яна Фабрициуса, Тимирязева, Войкова, Клубничная, Крымская, Изумрудная, Банановая, Малиновая и переулок Мебельный.
Центр обращается к владельцам домашних животных с просьбой внимательно следить за питомцами и не допускать их свободного выгула на улицах города.
Напомним, что за 2025 год в Сочи новых хозяев обрели почти 200 собак из муниципального приюта, который был открыт в конце 2023 года. Всего за этот период учреждение приняло более 1200 безнадзорных животных.