Константинов: Крым может принимать около 10 млн туристов в год

Крым потенциально может принимать около 10 млн туристов в год. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
По его словам, сейчас в курортной сфере загружены не все существующие мощности.
«Грубо говоря, мы сегодня способны принять порядка 10 миллионов отдыхающих в год», — сказал Константинов агентству ТАСС.
Руководитель крымского парламента добавил, что зимой, осенью и весной полной загрузки не будет.
Узнать больше по теме
