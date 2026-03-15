Новую экипировку вручили волгоградским следж-хоккеистам

Ветеранам СВО вручили спортивный инвентарь для тренировок.

Источник: Комсомольская правда

Команда Волгоградской области по следж-хоккею получила новую экипировку, которая поможет спортсменам лучше тренироваться и достигать новых результатов. Следж-клюшки, хоккейные перчатки и щитки передали ветеранам специальной военной операции, которые являются членами команды, сообщает сайт volgograd.kp.ru. с ссылкой на обладминистарцию.

Всего передали восемь комплектов инвентаря, как сообщили в облспорткомитете. Спортсмены сразу же опробовали новое снаряжение на льду. Важно отметить, что это не первая помощь команде: осенью 2025 года им уже вручили специальные сани, клюшки, шлемы, перчатки и защитные накладки. Теперь вся команда из десяти человек полностью обеспечена всем необходимым для занятий.

С 15 марта тренировки по следж-хоккею начнутся на катке «Новое поколение». А уже с нового учебного года планируется открыть секции для детей с ограниченными возможностями здоровья, что позволит еще большему числу ребят приобщиться к спорту.