Единственный выезд из посёлка Солонцы сейчас перегружен пробками, особенно в часы пик. Специалисты предложили три возможных варианта решения транспортной проблемы. За основу взяли направление от улицы Содружества с выходом на строящуюся магистраль в микрорайоне Солнечный. Глава Красноярска Сергей Верещагин поручил сделать необходимые расчеты. Ещё одной задачей стало обустройство подъездных путей к новому детскому саду на улице Курской. Подъезд пока гравийный, в течение сезона необходимо привести его в порядок, — подчеркнул Сергей Верещагин. Кроме того, будет рассмотрена возможность модернизации местной котельной, которая обеспечивает теплом сотни домов.
Из красноярских Солонцов планируют сделать новый выезд
