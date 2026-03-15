Авиарейс из Минска в Москву задержался на час из-за сообщений о дронах

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Почти все вылеты из Национального аэропорта Минск в московские аэропорты пока идут по расписанию, следует из данных онлайн-табло минской воздушной гавани.

Источник: Sputnik.by

Однако рейс SU1831 авиакомпании «Аэрофлот» из Минска в Шереметьево все же был задержан. Посадка началась на час позже запланированного.

Как сообщила Росавиция в это воскресенье, временно ограничены прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. В свою очередь, Шереметьево «принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами».

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

При этом три борта летевших во Внуково, были перенаправлены в другие аэропорты: Шереметьево и Стригино (Нижний Новгород). Это самолеты, которые следовали из Тбилиси, Ульяновска и Махачкалы.

Как сообщил в своем официальном блоге мэр Москвы Сергей Собянин, в воскресенье ПВО несколько раз сбивала группы дронов, летевших на столицу РФ. Общее число перехваченных аппаратов — 24. К местам падения обломков выезжали специалисты экстренных служб.

По данным Минобороны России, украинская сторона пыталась атаковать Москву беспилотниками самолетного типа также в ночь с субботы на воскресенье. Тогда были сбиты 20 дронов ВСУ.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше