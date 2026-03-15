«Как в начале мая»: Калининградская область побила температурные рекорды на всех метеостанциях

В субботу, 14 марта, воздух на большей части региона прогрелся выше +18°C.

Калининградская область побила температурные рекорды на всех метеостанциях. В субботу, 14 марта, воздух на большей части региона прогрелся выше +18°C. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Суточные рекорды обновлены на всех метеостанциях, где имеется архив рекордов, а в Калининграде рекорд обновлён на 5,9°С!», — рассказали синоптики.

Теплее всего в этот день было в Храброво. Там воздух прогрелся до +19°C. Самую низкую температуру зафиксировали в Балтийске. Там столбик термометра не поднимался выше +14,8°С.

По данным экспертов, в субботу среднесуточная температура в Калининграде достигла +11,5°С. Это на 9,5°С выше нормы и соответствует климатической норме первой декады мая.

