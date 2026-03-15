Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РПЦ раскритиковали законопроект «Новых людей» об абортах

В РПЦ ситают, что проект «Новых людей» об абортах помешает сохранять жизни детей.

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Законопроект, запрещающий принуждать врачей отказывать в проведении абортов, в том числе в частных клиниках, помешает инициативам по сохранению жизни детей и здоровья женщин, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Ранее первый замглавы фракции «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил в своем Telegram-канале, что в Думу будет внесен законопроект, защищающий медиков от административного давления и запрещающий принуждать врачей отказывать женщинам в проведении аборта. Он пояснил, что в регионах РФ частные клиники «одна за другой» отказываются делать аборты под давлением властей, и «женщины без полиса ОМС оказываются ни с чем».

«Вместо реальных инициатив по поддержке рождаемости, остановке закрытия роддомов, повышения статуса врача в обществе выдвигаются предложения, подобные этому… мешающие регионам принимать инициативы в пользу сохранения жизни детей и здоровья женщин», — прокомментировал ситуацию Лукьянов.

Ранее он сообщал РИА Новости, что, по данным на декабрь 2025 года, в 14 регионах РФ частные клиники перестали делать аборты, а в 34 регионах более 30% клиник отказались от этой процедуры.

В РПЦ выступают за запрет проведения абортов в частных клиниках, так как там, по данным Церкви, зачастую не соблюдают требования законодательства о проведении «дней тишины» и обязательном психологическом консультировании; проводят аборты на более поздних, чем положено, сроках беременности; не предупреждают о негативных последствиях этой процедуры для здоровья.

Министерство здравоохранения России в конце января ужесточило требования к медучреждениям, проводящим аборты.