В Красноярском крае два человека погибли в аварии с грузовиком

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Козульском муниципальном округе.

Накануне вечером на 688 километре автодороги Р-255 «Сибирь». 64-летний водитель на грузовике Scania ехал со стороны Красноярска в направлении Ачинска и вылетел на «встречку», где столкнулся с Kia Rio, за рулем которого был 24-летний парень.

В результате ДТП водитель автомобиля Kia Rio и его 20-летняя пассажирка скончались до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и не совершать необдуманные маневры на дороге.

