Природные пожары начались в Ростовской области из-за ветра

Природных пожаров в Ростовской области стало больше из-за штормового ветра. Сегодня, 15 марта, а также завтра порывы в отдельных территориях региона могут достигать 15 м/с. В связи с этим спасатели и местные власти просят жителей Дона быть осторожными при обращении с огнем.