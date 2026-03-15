Природные пожары начались в Ростовской области из-за ветра

Природных пожаров в Ростовской области стало больше из-за штормового ветра. Сегодня, 15 марта, а также завтра порывы в отдельных территориях региона могут достигать 15 м/с. В связи с этим спасатели и местные власти просят жителей Дона быть осторожными при обращении с огнем.
В частности, предупреждение в соцсетях опубликовал глава Новошахтинска Сергей Бондаренко.
— Во время ветреной погоды любая искра может стать причиной крупного пожара. Настоятельно рекомендую всем соблюдать правила пожарной безопасности. Воздержитесь от разведения костров (даже в мангалах и бочках), не выжигайте сухую траву и стерню, не сжигайте мусор, не проводите сварочные и огневые работы на открытом воздухе, — попросил Сергей Бондаренко.
В МЧС рассказали, что с начала года пожарные расчеты ведомства уже выезжали примерно на 30 ландшафтных возгораний. Общая площадь, пройденная огнем, составила 0,373 га. Добавим, за сутки 14 марта сотрудники МЧС потушили 11 техногенных пожаров и еще 11 возгораний сухой растительности.
