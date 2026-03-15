Лесные пожары начались в Беларуси во время мартовского потепления

Тепло и в Гомельской области, а значит возникает опасность пожаров. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы 7 пожаров, на которых травмирован один человек, повреждены 6 строений. Спасатели региона сообщили, что ликвидированы 8 пожаров травы и кустарника на общей площади 1,787 га на территории Брагинского, Буда-Кошелевского, Калинковичского, Лоевского, Мозырского и Петриковского районов.