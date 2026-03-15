Вашингтон
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лесные пожары начались в Беларуси во время мартовского потепления

Белорусские спасатели выезжали на тушение загораний сухой растительности.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели Гродненской области сообщили, что 14—15 марта были ликвидированы загорания сухой растительности.

Рассказали, что 21 раз спасатели региона выезжали на тушение загораний сухой растительности. Огнем повреждено 3,4 гектара. Люди не пострадали. Кстати, в воскресенье 15 марта в области воздух прогреется до 14 градусов тепла.

Тепло и в Гомельской области, а значит возникает опасность пожаров. За прошедшие сутки в Гомельской области зарегистрированы 7 пожаров, на которых травмирован один человек, повреждены 6 строений. Спасатели региона сообщили, что ликвидированы 8 пожаров травы и кустарника на общей площади 1,787 га на территории Брагинского, Буда-Кошелевского, Калинковичского, Лоевского, Мозырского и Петриковского районов.