Омский мост имени 60 лет ВЛКСМ ремонтируют круглосуточно

Ремонт моста имени 60 лет ВЛКСМ в Омске вышел на финишную прямую. Работы на важном транспортном узле идут круглосуточно, без выходных и праздничных дней.
Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, сейчас на объекте задействованы более 130 строителей. Они трудятся в две смены, чтобы уложиться в установленные сроки. Одновременно с ремонтом самого моста специалисты обустраивают и подходы к нему.
Возле «G-Drive Арены» рабочие забивают сваи для будущих пандусов. Эти спуски сделают мост доступным для маломобильных омичей. Кроме того, подрядчик расширяет существующие тротуары и прокладывает новые пешеходные дорожки.
«Все работы идут строго по графику», — сообщил мэр Омска Сергей Шелест.
Капитальный ремонт моста ведется с конца 2024 года. Полностью завершить все работы планируют к концу октября этого года.