На Комаровке открылись уличные ряды: сколько стоят овощи и фрукты в середине марта

На Комаровском рынке Минска снова открылись уличные ряды с овощами и фруктами. После зимы продавцы вернулись из крытого рынка на привычную площадку. Корреспондент «Смартпресс» прогулялась среди рядов и изучила ассортимент и цены.

Источник: Смартпресс

Порадовали относительно дешевые по состоянию на середину марта овощи и некоторые фрукты. Капуста по 1,5−4 рубля за 1 кг, яблоки по 3−5 рублей за 1 кг,

За совсем недорого можно найти свежие огурцы (3−5 рублей за 1 кг, хотя рядом есть и по 7−10 рублей за 1 кг), томаты (от 5 рублей за 1 кг) и свежую зелень на салат (петрушку, укроп, зеленый лук) по 1−1,9 рубля за 100 грамм).

Хорошо расходятся недорогие остатки еще посленовогодних мандаринов, клементинов и апельсинов (от 4 до 10 рублей за 1 кг) и совсем уже редко встречается хурма: 5−7 рублей за 1 кг твердой и 2−3 рубля за 1 кг мягкой.

В преддверии сезона медленно дешевеет клубника и голубика. Клубнику продают по 35−50 рублей за 1 кг, голубику — в два раза дороже.

От 6 до 11 рублей просят продавцы за 1 кг шампиньонов.

Цены на сезонном рынке пока остаются зимними, но продавцы с приходом весны заметно оживились и признаются: ожидают, что с приходом тепла некоторые овощи и ягоды начнут дешеветь. И мы ждем.