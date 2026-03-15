Ташкент, Тбилиси, Стамбул: какие международные рейсы опаздывают в Краснодаре

Аэропорт Краснодара (Пашковский) утром 15 марта продолжает работу в условиях задержек рейсов. Из-за временных ограничений, вводившихся вечером 14 марта для безопасности полетов, изменилось расписание 15 авиарейсов.
На вылет задерживаются восемь самолетов: четыре в Москву, а также рейсы в Ташкент, Тбилиси, Стамбул и Санкт-Петербург. На прилет с опозданием ожидаются семь бортов: четыре из Москвы и по одному из Ташкента, Махачкалы и Стамбула.
Вечерние ограничения были связаны с угрозой атаки беспилотников. Минувшей ночью средства ПВО уничтожили над Краснодарским краем 11 дронов.