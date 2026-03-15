Telegram практически перестал работать в Калининграде и по всей России: в чём причина сбоев

В воскресенье, 15 марта, жители Калининградской области массово жалуются на сбои в работе Telegram. Пользователи сообщают, что мессенджер работает с огромными задержками: не загружаются фото и видео, а веб-версия многим и вовсе недоступна. Проблемы носят тотальный характер и наблюдаются не только в самом западном регионе страны, но и по всей России.
Где ещё зафиксированы сбои.
По данным сервиса «Сбой.рф», 15 марта больше всего жалоб поступает из Москвы (53%), Московской области (11%), Санкт-Петербурга (6%), а также из Воронежской, Владимирской, Ярославской, Калужской, Тульской, Липецкой, Смоленской, Ивановской и Рязанской областей. Проблемы фиксируют в Татарстане, Краснодарском крае, Ростовской, Новосибирской, Самарской, Тверской, Свердловской и Иркутской областях. Пользователи из Новосибирска также подтверждают: мессенджер работает нестабильно уже несколько дней подряд.
Почему это происходит.
Эксперты выделяют несколько версий. Основная — Роскомнадзор с начала февраля 2026 года ввёл последовательные ограничения в отношении Telegram. В ведомстве объясняют это нарушением российского законодательства: мессенджер не локализует данные пользователей на территории РФ, не удаляет запрещённую информацию и не сотрудничает с правоохранительными органами в борьбе с мошенничеством и терроризмом.
По словам главы Минцифры Максута Шадаева, Telegram проигнорировал около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента, включая детскую порнографию и материалы о наркотиках. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для продолжения работы в России мессенджер должен соблюдать законы и быть «на гибком контакте» с властями.
Не исключают и технические причины — сбои на серверах или DDoS-атаки, однако глобального инцидента зарубежные сервисы мониторинга не фиксируют, проблемы наблюдаются преимущественно у российских пользователей.
Когда ждать блокировку.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что полная блокировка мессенджера в России может произойти 1 апреля. В Роскомнадзоре не опровергли, но и не подтвердили эту информацию, заявив, что продолжат вводить последовательные ограничения. Депутат Госдумы Андрей Свинцов предположил, что в ближайшие полгода ведомство научится эффективно блокировать даже VPN-трафик, так что обходные пути могут перестать работать.