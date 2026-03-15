По факту взрыва газа в воронежской Россоши возбудили уголовное дело

ВОРОНЕЖ, 15 мар — РИА Новости. Уголовное дело по статье 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту взрыва газа в городе Россошь Воронежской области, сообщили в следственном управлении СК России по региону.
Вечером в субботу в многоквартирном доме в Россоши в Воронежской области произошел взрыв газа, в результате которого погибла 83-летняя женщина. В доме было повреждено восемь квартир, а также деревянное перекрытие между первым и вторым этажами.
«По данному факту Россошанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ “причинение смерти по неосторожности”, — сообщается в Telegram-канале СУ СК России по Воронежской области.