Повышение пенсий с 1 апреля ждет некоторых волгоградцев

В России с 1 апреля будут проиндексированы пенсии нескольких категорий граждан. Размер индексации составит 6,8%.

Кому положено повышенное пособие? Среди получателей окажутся нетрудоспособные граждане, у которых нет необходимого страхового стажа для получения страховой пенсии.

Пенсии проиндексируют также россиянам с инвалидностью, детям-инвалидам, несовершеннолетним, потерявшим кормильца, представителям малочисленных народов Севера.

На 6,8% повысятся пенсии участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда, лиц, пострадавших от радиационных катастроф, космонавтов и летчиков-испытателей.