Пенсионерам Ростовской области разъяснили порядок получения доплаты

Пенсионерам Таганрога, Ростова, а также других городов и районов Ростовской области разъяснили порядок получения доплаты к пенсионным выплатам.
По информации СФР, социальная доплата, повышающая начисления, до уровня прожиточного минимума назначается неработающим пенсионерам, если общая сумма их денежных поступлений не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в его регионе.
Если прожиточный минимум в регионе меньше общероссийской суммы, СФР назначает и выплачивает федеральную социальную доплату. Именно так должны делать на Дону, потому что общий прожиточный минимум пенсионера в Ростовской области на 2026 год составляет 15 311 рублей.
На сайте Госуслуг рассказали, что социальная доплата до уровня прожиточного минимума назначается пенсионерам автоматически, то есть никаких заявлений подавать не нужно. Отмечается также, что при подсчете общих доходов пенсионера учитываются:
— пенсии, в том числе от которых получатель отказался;
— срочные пенсионные выплаты;
— дополнительное социальное обеспечение, например, ежемесячное пожизненное содержание судей и выплаты за государственные награды и звания;
— ежемесячная выплата, включая стоимость набора социальных услуг;
— установленные в регионе меры социальной поддержки, кроме единовременных выплат.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.