Лоукостер «Победа» возобновляет полеты в Минск после зимней паузы

Лоукостер «Победа» сообщил, возобновляет полеты в Минск. Они были приостановлены на зимний сезон.
Таким образом, российская авиакомпания с 20 апреля будет осуществлять регулярные рейсы между Москвой и Минском.
Кроме того, организовано авиасообщение между белорусской столицей и другими российскими городами, в частности, с Санкт-Петербургом — с 1 апреля), Екатеринбургом и Самарой — с 20 апреля.
Кстати, четыре выходных дня ждут белорусов в апреле на Радуницу.
Тем временем врач-эндокринолог назвала белорусам главную опасность «феномена утренней зари».
Прочитайте, что Арина Соболенко высказалась о финале со своей вечной соперницей Еленой Рыбакиной в Индиан-Уэллсе: «У нас всегда очень агрессивная игра».