В ДТП в Волгоградской области мотоциклист погиб, пассажир ранен

В ночь на 14 марта в Кумылженском районе Волгоградской области произошла страшная авария, которая унесла жизнь человека. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию, примерно в час ночи на улице Продольная хутора Чиганаки 2-е 43-летний водитель мотоцикла «Рейсер 300» не справился с управлением. Мужчина, который, к слову, не имел водительских прав, съехал с дороги и врезался в сцепку с боронами.