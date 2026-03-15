В ДТП в Волгоградской области мотоциклист погиб, пассажир ранен

Трагедия произошла ночью в Кумылженском районе.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 14 марта в Кумылженском районе Волгоградской области произошла страшная авария, которая унесла жизнь человека. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию, примерно в час ночи на улице Продольная хутора Чиганаки 2-е 43-летний водитель мотоцикла «Рейсер 300» не справился с управлением. Мужчина, который, к слову, не имел водительских прав, съехал с дороги и врезался в сцепку с боронами.

Удар был такой силы, что водитель мотоцикла скончался на месте происшествия еще до приезда бригады скорой помощи. Его пассажира с травмами доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства этой трагедии.