Что будет, если оставить зарядку в розетке, — напомнили волгоградцам

Зарядка торчит в розетке, а телефон лежит рядом на столе — картина, знакомая каждому волгоградцу. Многие оставляют адаптер включенным сутками, не придавая этому значения. Но такая привычка может обойтись дороже, чем кажется на первый взгляд. Речь не только о ресурсе аккумулятора, но и о пожарной безопасности вашего дома.
Даже без подключенного телефона через зарядное устройство продолжает течь ток. Это называется «холостое потребление». Современные качественные зарядки берут из сети около 0,1−0,5 Вт — за год набегает 1−4 кВтч, на счете за свет это почти не заметно. Но если в квартире воткнуты пять-семь адаптеров, цифра становится интереснее. Старые блочные «кирпичи» потребляют до 1−2 Вт в режиме ожидания — это уже 9−18 кВтч в год и 130−270 рублей из семейного бюджета.
Главная опасность кроется в дешевых подделках без сертификации. В таких устройствах используются упрощенные схемы без нормальной защиты от перегрева. При постоянном нахождении под напряжением контакты и трансформатор медленно деградировали, что в худшем случае приводит к короткому замыканию и возгоранию. По данным МЧС России, значительная часть бытовых пожаров связана именно с неисправной или некачественной электроникой.
Риск растет, если зарядка куплена на маркетплейсе без документов, корпус адаптера треснул, провод нагревается при работе или сам блок заметно горячий на ощупь в режиме ожидания. Если хотя бы один пункт про ваше устройство — не используйте его и тем более не оставляйте в розетке.
Оригинальные и сертифицированные зарядки значительно безопаснее: они проектируются с запасом прочности и рассчитаны на длительную работу. Тем не менее даже их лучше вынимать из розетки, когда уходите из дома надолго. Отдельная история — встраиваемые USB-розетки в стену. Они всегда под напряжением по конструкции, но требования к их надежности выше, как и цена: качественные модули стоят минимум 4−5 тысяч рублей.
Волгоградцам стоит взять за правило: уходя из дома, проверяйте не только газ и воду, но и розетки с зарядками. Простая привычка выдернуть адаптер может уберечь от больших неприятностей.
