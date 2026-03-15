На трассе Джубга — Сочи раньше срока открыли реверсивный участок

На участке 155-го километра федеральной автодороги А-147 Джубга — Сочи досрочно завершены дорожные работы.
Ранее планировалось, что реверсивное движение на мосту через реку Уч-Дере продлится до 31 марта в рамках гарантийных обязательств подрядчика по устранению замечаний деформационного шва и пришовных зон.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноморье», все работы выполнены раньше срока, ограничения сняты. Теперь движение транспорта на этом участке осуществляется в штатном режиме без реверсивных схем.