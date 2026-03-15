Вашингтон
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший глава района Перми Игорь Сальников умер в возрасте 48 лет

В прошлом году он возглавил транспортное предприятие в Ижевске.

Источник: Глава Ижевска Дмитрий Чистяков

Бывший глава Мотовилихинского района Перми Игорь Сальников скончался в возрасте 48 лет, сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Игорь Сальников руководил администрацией Мотовилихи с марта 2023 года по август 2024 года. До этого он возглавлял администрацию Верхней Салды в Свердловской области, а после — перешёл на работу в Ижевск, где занимал различные должности в муниципальных структурах. С февраля 2025-го он был главой «Ижгорэлектротранса» — предприятия, отвечающего за городские трамваи и троллейбусы.

«Игорь Борисович долгое время работал в команде города на разных должностях, был настоящим профессионалом, всегда ответственно подходил к своему делу, — написал глава Ижевска. — Игорь был хорошим другом, заботливым сыном, любящим многодетным отцом».

Дмитрий Чистяков выразил соболезнования родным Игоря Сальникова.