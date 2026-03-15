Бывший глава района Перми Игорь Сальников умер в возрасте 48 лет

Бывший глава Мотовилихинского района Перми Игорь Сальников скончался в возрасте 48 лет, сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.
Игорь Сальников руководил администрацией Мотовилихи с марта 2023 года по август 2024 года. До этого он возглавлял администрацию Верхней Салды в Свердловской области, а после — перешёл на работу в Ижевск, где занимал различные должности в муниципальных структурах. С февраля 2025-го он был главой «Ижгорэлектротранса» — предприятия, отвечающего за городские трамваи и троллейбусы.
«Игорь Борисович долгое время работал в команде города на разных должностях, был настоящим профессионалом, всегда ответственно подходил к своему делу, — написал глава Ижевска. — Игорь был хорошим другом, заботливым сыном, любящим многодетным отцом».
Дмитрий Чистяков выразил соболезнования родным Игоря Сальникова.