В Красноярске старые деревья на Дитатуры Пролетариата и Кирова заменят на аллейные крупномеры

В историческом центре Красноярска выявлены повреждённые и опасные деревья. Состояние зеленых насаждений на улицах Диктатуры Пролетариата и Кирова оценили специалисты УДИБа и администрации Центрального района, в рамках подготовки к благоустройству. В 2026 году планируется на месте старых деревьев с поврежденными стволами высадить новые крупномеры и кустарники. Об этом сообщили в мэрии Красноярска. При этом специалисты учтут расположение дорожных знаков и светофоров. Здоровые деревья останутся на своих местах. Облик улиц в историческом центре Красноярска обновляют к будущему 400-летию города. В текущем году, кроме Диктатуры Пролетариата и Кирова, благоустройство ждет улицу Сурикова.