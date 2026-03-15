На М-4 в Ростовской области ведутся дорожные работы, проезд может осложниться

Водителей предупредили о дорожных работах на трассе М-4 в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

15 марта на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области будут выполнять дорожные работы, в связи с этим ожидаются сложности с проездом, предупреждают в управлении Госавтоинспекции.

План дорожных работ в южном направлении:

— 1001 км — ямочный ремонт, правая полоса;

— 1023 км — ямочный ремонт, левая полоса;

— 1009−1024 км — обновление временной дорожной разметки;

— 973 км — демонтаж МБО, правая полоса.

Водителей просят учитывать дорожную ситуацию при планировании маршрутов. На трассе нужно обращать внимание на временные дорожные знаки. Необходимо соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными при проезде участков с дорожными работами.

