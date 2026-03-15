Сегодня в Татарстане прекращают работу все ледовые переправы

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах Регина Гаязова напомнила, что толщина льда может быть обманчивой: даже если он выглядит достаточно толстым, он уже не выдерживает нагрузку. Нельзя выходить на лед вне оборудованных переправ, проверять его ударами ног или делать много лунок на небольшой площади. Рыбакам рекомендуют завершить сезон.