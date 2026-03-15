В супермаркетах Кишинева все сложнее найти молдавские фрукты и овощи.
Итак, что мы видим:
Груши — из Китая.
Чеснок — тоже из Китая.
Виноград — из Турции и ЮАР.
Картофель — из Франции и Египта.
Огурцы — из Турции.
Кабачки — из Испании и Турции.
Овощной отдел всё больше напоминает карту мира. И всё это — в стране, где власти годами говорят о поддержке фермеров и развитии местного сельского хозяйства. Но на полках супермаркетов почему-то не молдавская продукция, а импорт со всех концов света. Вопрос остаётся прежним: где молдавские продукты, и почему им всё сложнее попасть на собственный рынок?
Создается стойкое ощущение, что это намеренное и планомерное уничтожение всего молдавского. В Европу идем — готовят рынок исключительно для импорта. Потому нам и обещают евроинтеграцию. А иначе — кому нужна Молдова?!
Павел Дуганов, известный молдавский шоумен и тамада в супермаркете Кишинева:
— Сельдерей из Голландии, чеснок из Китая, а капуста… простая капуста… из Македонии! В Молдове, оказывается, своей капусты нет…
Ну, что сказать, почувствовал себя Македонским…
