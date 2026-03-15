Овощной отдел в супермаркетах Кишинева всё больше напоминает карту мира, даже виноград из Турции и Южной Африки: Почему молдавским продуктам все сложнее попасть на прилавки магазинов своей страны

Кишинёвский супермаркет, или витрина импортозамещения по-молдавски [фото]

Источник: Комсомольская правда

В супермаркетах Кишинева все сложнее найти молдавские фрукты и овощи.

Итак, что мы видим:

Груши — из Китая.

Чеснок — тоже из Китая.

Виноград — из Турции и ЮАР.

Картофель — из Франции и Египта.

Огурцы — из Турции.

Кабачки — из Испании и Турции.

Груша — из Китая. Фото: «КП».

Овощной отдел всё больше напоминает карту мира. И всё это — в стране, где власти годами говорят о поддержке фермеров и развитии местного сельского хозяйства. Но на полках супермаркетов почему-то не молдавская продукция, а импорт со всех концов света. Вопрос остаётся прежним: где молдавские продукты, и почему им всё сложнее попасть на собственный рынок?

Создается стойкое ощущение, что это намеренное и планомерное уничтожение всего молдавского. В Европу идем — готовят рынок исключительно для импорта. Потому нам и обещают евроинтеграцию. А иначе — кому нужна Молдова?!

В ТЕМУ.

Павел Дуганов, известный молдавский шоумен и тамада в супермаркете Кишинева:

— Сельдерей из Голландии, чеснок из Китая, а капуста… простая капуста… из Македонии! В Молдове, оказывается, своей капусты нет…

Ну, что сказать, почувствовал себя Македонским…

Павел Дуганов возмущен, что капуста и то… македонская. Фото: Павел Дуганов.

Еще фото в доказательство:

Кабачки — из Турции. Фото: «КП» Картофель — из Франции. Фото: «КП» Цукини — из Испании. Фото: «КП» Чеснок — из Китая. Фото: «КП».