Многодетные семьи Краснодара получают комплекты для малышей

Краснодарские производители собрали 30 вещей для новорожденных.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре продолжается акция «Краснодар-город семьи», направленная на поддержку многодетных семей.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, женщины, у которых родился третий или последующий ребенок в феврале и марте 2026 года, могут получить подарочный набор для новорожденного.

В комплект входит 30 предметов: одежда, средства гигиены и полезные аксессуары. Все товары произведены краснодарскими производителями. Выдача проходит в Семейном центре «Союз многодетных семей “Кубанская семья” по адресу: улица Крупской, 103. Режим работы: среда и суббота с 10:00 до 14:00.

Акция стартовала в 2024 году по инициативе администрации города и общественной организации «Союз многодетных семей “Кубанская семья”».