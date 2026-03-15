Многодетные семьи Краснодара получают комплекты для малышей

В Краснодаре продолжается акция «Краснодар-город семьи», направленная на поддержку многодетных семей.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, женщины, у которых родился третий или последующий ребенок в феврале и марте 2026 года, могут получить подарочный набор для новорожденного.
В комплект входит 30 предметов: одежда, средства гигиены и полезные аксессуары. Все товары произведены краснодарскими производителями. Выдача проходит в Семейном центре «Союз многодетных семей “Кубанская семья” по адресу: улица Крупской, 103. Режим работы: среда и суббота с 10:00 до 14:00.
Акция стартовала в 2024 году по инициативе администрации города и общественной организации «Союз многодетных семей “Кубанская семья”».