Вашингтон
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер экс-мэр Верхней Салды Игорь Сальников

Умер бывший глава Верхнесалдинского городского округа (Верхняя Салда, Свердловская область) и генеральный директор МУП «ИжГЭТ», бывший замглавы администрации Ижевска Игорь Сальников, сообщил мэр Ижевска Дмитрий Чистяков. Господину Сальникову было 48 лет, его не стало сегодня, 15 марта. О причинах смерти не сообщается.

Источник: пресс-служба администрации Верхней Салды

«Игорь Борисович долгое время работал в команде города на разных должностях, был настоящим профессионалом, всегда ответственно подходил к своему делу. Игорь был хорошим другом, заботливым сыном, любящим многодетным отцом. Соболезную родным. Горько осознавать такую утрату», — сообщил господин Чистяков.

Напомним, Игорь Сальников возглавлял администрацию Верхней Салды с апреля 2022 года до февраля 2023 года. На работу в Свердловскую область он перешел в ноябре 2021 года. До этого с 2019 года работал в администрации Ижевска, до этого возглавлял муниципальное предприятие «Горсвет», АО «Ижевские электрические сети», был депутатом госсовета Удмуртии. С поста главы Верхней Салды он ушел по семейным обстоятельствам. Сообщалось, что он переходил на работу в администрацию Перми. В феврале 2025 года он стал руководителем «ИжГЭТ».