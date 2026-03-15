Умер экс-мэр Верхней Салды Игорь Сальников

«Игорь Борисович долгое время работал в команде города на разных должностях, был настоящим профессионалом, всегда ответственно подходил к своему делу. Игорь был хорошим другом, заботливым сыном, любящим многодетным отцом. Соболезную родным. Горько осознавать такую утрату», — сообщил господин Чистяков.
Напомним, Игорь Сальников возглавлял администрацию Верхней Салды с апреля 2022 года до февраля 2023 года. На работу в Свердловскую область он перешел в ноябре 2021 года. До этого с 2019 года работал в администрации Ижевска, до этого возглавлял муниципальное предприятие «Горсвет», АО «Ижевские электрические сети», был депутатом госсовета Удмуртии. С поста главы Верхней Салды он ушел по семейным обстоятельствам. Сообщалось, что он переходил на работу в администрацию Перми. В феврале 2025 года он стал руководителем «ИжГЭТ».