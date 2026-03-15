Красноярцам помогли вернуть больше 125 миллионов за некачественные товары

В честь Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта, Роспотребнадзор Красноярского края поделился статистикой своей деятельности за прошлый год. Всего за 12 месяцев краевое управление помогло потребителям вернуть почти 126 миллионов рублей за некачественные товары и плохо оказанные услуги.