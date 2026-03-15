Красноярцам помогли вернуть больше 125 миллионов за некачественные товары

В честь Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта, Роспотребнадзор Красноярского края поделился статистикой своей деятельности за прошлый год. Всего за 12 месяцев краевое управление помогло потребителям вернуть почти 126 миллионов рублей за некачественные товары и плохо оказанные услуги.
В ведомстве отмечают, что часть случаев удалось урегулировать еще на досудебной стадии. Бизнес добровольно вернул красноярским клиентам 40 миллионов.
Роспотребнадзор рассказал и о статистике по защите прав групп потребителей. Количество массовых обращений выросло на 66,7% по сравнению с 2024 годом. Управление также подавало судебные иски в защиту неопределенного круга лиц, ловя предпринимателей на нарушениях.
В топ самых частых нарушений прав потребителей за 2025 год попали продажа некачественных товаров, работ и услуг, навязывание подписок и ненужных товаров, непрозрачное ценообразование, отсутствие ясной информации о товаре и включение в договор несправедливых условий.