Волгоградцам грозит лишение прав после визита к врачу с 2027 года

Сейчас все просто: раз в десять лет проходишь медкомиссию для замены прав — и все. Новый механизм усложняет жизнь. Данные о здоровье граждан будут попадать в единую базу Минздрава, к которой получит доступ Госавтоинспекция. Это значит, что учитываться станут не только результаты плановых комиссий, но и любые другие медосмотры. Сходил к врачу с головной болью, а в итоге остался без прав.