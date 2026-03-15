Волгоградцам грозит лишение прав после визита к врачу с 2027 года

Волгоградцам, у которых есть водительские права, стоит внимательно следить за новостями из Госдумы. С 1 марта 2027 года обычный визит к терапевту или неврологу может закончиться изъятием удостоверения. Законопроект, который меняет правила контроля за здоровьем водителей, уже прошел второе и третье чтения. Если все пойдет по плану, новые нормы начнут действовать через год.
Сейчас все просто: раз в десять лет проходишь медкомиссию для замены прав — и все. Новый механизм усложняет жизнь. Данные о здоровье граждан будут попадать в единую базу Минздрава, к которой получит доступ Госавтоинспекция. Это значит, что учитываться станут не только результаты плановых комиссий, но и любые другие медосмотры. Сходил к врачу с головной болью, а в итоге остался без прав.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев объясняет логику депутатов: за десять лет здоровье человека может серьезно измениться. Поэтому важно отслеживать диагнозы в реальном времени.
Если во время обычного приема врач выявит заболевание, которое мешает безопасно водить машину, у пациента будет ровно месяц на то, чтобы пройти полное обследование в лицензированной клинике. Результаты отправят в единый реестр, оттуда — в МВД. Если диагноз подтвердится, водительское удостоверение аннулируют до выздоровления.
Особую тревогу у экспертов вызывает перечень заболеваний, при которых нельзя садиться за руль. В действующем списке — расстройства настроения, включая депрессию, биполярные, тревожные и панические расстройства, а также фобии.
Член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский предупреждает: ужесточение контроля может дать обратный эффект. Люди просто перестанут обращаться к врачам, чтобы не рисковать правами.
Волгоградцам стоит уже сейчас задуматься: как новый закон повлияет на их жизнь. С одной стороны, безопасность на дорогах — дело важное. С другой — риск остаться без транспорта из-за диагноза, поставленного в обычной поликлинике, выглядит пугающе. Остается ждать окончательного принятия закона и надеяться, что в него внесут корректировки с учетом мнения экспертов и обычных граждан.
Ранее сообщалось об инициативе открывать счета для новорожденных.