16 марта в территориях Красноярского края ожидаются мороз и ветер

По данным синоптиков Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 марта на юге Таймырского Долгано-Ненецкого округа ожидается сильный мороз. Местами температура может опуститься до −45 градусов и даже ниже. Кроме того, 16 марта ночью, в центральных и южных территориях региона ожидается сильный северо-западный ветер. Местами порывы могут составить 15−20 м/с. Днем на юге Таймырского Долгано-Ненецкого округа синоптики прогнозируют сильный южный ветер с порывами 15−20 м/с. Ночью 16 марта, в центральных округах может похолодать до −30…-33 градусов.