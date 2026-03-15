Сотни хабаровчан идут поклониться мощам святителя Иннокентия Московского: фото

34
Ковчег с мощами пробудет в Хабаровске до 20 марта. Святыню также ждут в Комсомольске-на-Амуре, Николаевске и Советской Гавани.
В субботу для верующих хабаровчан произошло поистине важное событие — в Спасо-Преображенский собор Хабаровска доставили честную главу святителя Иннокентия Московского — просветителя Дальнего Востока и сподвижника Муравьева-Амурского. Поклониться мощам пришли сотни хабаровчан.
