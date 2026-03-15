Ковчег с частицей Ризы Господа прибудет в Воронеж в апреле

Ковчег с частицей Ризы Господа пробудет в Воронеже с 9 по 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Воронежской митрополии.
С 9 по 14 апреля святыня будет пребывать в Благовещенском кафедральном соборе, а с 15 по 20 апреля — на духовно-просветительском форуме «Благодатный огонь в сердце каждого» во Дворце творчества детей и молодежи.
В дни пребывания святыни собор будет открыт для посещения с 7:00 до 21:00. А во Дворце творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1) молебны у святыни будут совершаться в 11:00, 14:00 и 17:00.