Ковчег с частицей Ризы Господа прибудет в Воронеж в апреле

Святыня пробудет в нашем городе 12 дней.

Источник: Комсомольская правда

Ковчег с частицей Ризы Господа пробудет в Воронеже с 9 по 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Воронежской митрополии.

С 9 по 14 апреля святыня будет пребывать в Благовещенском кафедральном соборе, а с 15 по 20 апреля — на духовно-просветительском форуме «Благодатный огонь в сердце каждого» во Дворце творчества детей и молодежи.

В дни пребывания святыни собор будет открыт для посещения с 7:00 до 21:00. А во Дворце творчества детей и молодежи (площадь Детей, 1) молебны у святыни будут совершаться в 11:00, 14:00 и 17:00.