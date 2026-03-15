В Таганроге сообщили об отключении электричества в Северо-Западном районе

15 марта в Северо-Западном районе Таганрога произошло частичное отключение электричества. Подключение должны восстановить в ближайшее время. Об этом в соцсетях сообщают местные власти.
— В связи с производством аварийных работ ограничена подача электроэнергии в границах улиц Циолковского — Вишневая — Театральная, — уточняется в информации городской администрации.
Об отключении стало известно около полудня. Ремонт намерены завершить «в течение трех часов». Вернули электричество в дома к этому моменту или нет, неизвестно.
