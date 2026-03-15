В Челябинской области ГАИ анонсировала рейды и массовые проверки

На Южном Урале родителей-автомобилистов ждет проверка.

В Челябинской области водителей и пешеходов ждут массовые проверки Госавтоинспекции. На этот раз сотрудники ДПС обратят внимание на то, как водители перевозят самых юных пассажиров и пропускают ли детей на пешеходных переходах. Заодно школьникам объяснят, как себя вести на дороге.

18 марта пройдут рейды на самых аварийных пешеходных переходах возле школ.

А 23 марта начнутся массовые проверки водителей.

Вдобавок автоинспекторы станут патрулировать площадки, где чаще всего собираются дети.

— За два месяца 2026 года в регионе произошло 49 ДТП с участием детей до 16 лет. В них погибли 5 детей и 54 ребенка получили травмы. Наша общая задача — предотвратить новые трагедии, — прокомментировали в ГАИ Челябинской области.