Вашингтон
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермские энергетики начали подготовку к паводку

Запасы воды в бассейне Камского водохранилища значительно превышают средние многолетние значения.

Источник: Комсомольская правда

Росгидромет предупреждает, что предстоящая весна может стать непростой для жителей Пермского края. Запасы воды в снежном покрове в бассейне Камского водохранилища значительно превышают средние многолетние значения. Гидрометеорологи предупреждают, что уровень воды может превысить норму на метр, что может создать угрозу для населения и инфраструктуры региона. Риск неблагоприятных последствий особенно высок для города Кудымкара, который может оказаться в зоне возможного подтопления.

Пермские энергетики в свою очередь сформировали противопаводковую комиссию, которая разработала план для безопасного прохождения половодья.

Особое внимание уделяется проверке состояния ливневкам, дренажным системам и помещеням, которые могут быть подвержены подтоплению. На контроле находятся гидротехнические сооружения Широковской ГЭС и водозабор Чайковской ТЭЦ-18.