Пермские энергетики начали подготовку к паводку

Росгидромет предупреждает, что предстоящая весна может стать непростой для жителей Пермского края. Запасы воды в снежном покрове в бассейне Камского водохранилища значительно превышают средние многолетние значения. Гидрометеорологи предупреждают, что уровень воды может превысить норму на метр, что может создать угрозу для населения и инфраструктуры региона. Риск неблагоприятных последствий особенно высок для города Кудымкара, который может оказаться в зоне возможного подтопления.