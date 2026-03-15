Пермские энергетики начали подготовку к паводку

Росгидромет предупреждает, что предстоящая весна может стать непростой для жителей Пермского края. Запасы воды в снежном покрове в бассейне Камского водохранилища значительно превышают средние многолетние значения. Гидрометеорологи предупреждают, что уровень воды может превысить норму на метр, что может создать угрозу для населения и инфраструктуры региона. Риск неблагоприятных последствий особенно высок для города Кудымкара, который может оказаться в зоне возможного подтопления.
Пермские энергетики в свою очередь сформировали противопаводковую комиссию, которая разработала план для безопасного прохождения половодья.
Особое внимание уделяется проверке состояния ливневкам, дренажным системам и помещеням, которые могут быть подвержены подтоплению. На контроле находятся гидротехнические сооружения Широковской ГЭС и водозабор Чайковской ТЭЦ-18.