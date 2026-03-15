Утренние ограничения в аэропортах Москвы повлияли на расписание рейсов в Храброво

Введённые утром ограничения на работу московских аэропортов отразились на расписании рейсов в Храброво. На онлайн-табло калининградской авиагавани по-прежнему указаны задержки как на вылет в столицу, так и на прибытие из неё.
Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале Росавиации, в 9:29 по калининградскому времени ограничения вводили в Домодедово и Жуковском, а в 9:45 — в Шереметьево. Примерно через час их сняли, однако изменения в расписании сохраняются.
Не успевают вовремя вылететь:
U6 628 в Москву (Домодедово), UJ 766 в Хургаду, FV 6622 в Москву (Шереметьево), SU 6652 в Москву (Шереметьево).
Задерживается прибытие:
S7 1211 из Москвы, SU 1018 из Москвы, U6 627 из Домодедово, DP 529 из Санкт-Петербурга, UJ 765 из Хургады, FV 6661 из Шереметьево, SU 6661 из Шереметьево.
