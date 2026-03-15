Госжилнадзор Волгоградской области активно решает коммунальные проблемы жителей

Жители Волгоградской области активно обращаются в Госжилнадзор, чтобы решить свои коммунальные проблемы. Только за первые два месяца 2026 года ведомство получило свыше 4,2 тысячи материалов, заявлений и запросов от граждан и юридических лиц. Из них более 3,6 тысячи поступили непосредственно от жителей региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru. На основе этих обращений специалисты Госжилнадзора инициируют контрольно-надзорные мероприятия и помогают найти решения для наболевших вопросов.