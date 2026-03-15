Госжилнадзор Волгоградской области активно решает коммунальные проблемы жителей

Жители Волгоградской области активно обращаются в Госжилнадзор, чтобы решить свои коммунальные проблемы. Только за первые два месяца 2026 года ведомство получило свыше 4,2 тысячи материалов, заявлений и запросов от граждан и юридических лиц. Из них более 3,6 тысячи поступили непосредственно от жителей региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru. На основе этих обращений специалисты Госжилнадзора инициируют контрольно-надзорные мероприятия и помогают найти решения для наболевших вопросов.
По данным профильного ведомства, среди самых актуальных тем, которые волнуют волгоградцев, — техническое состояние и эксплуатация жилого фонда, размещение информации управляющими организациями в системе ГИС ЖКХ, а также корректность начисления платы за жилищно-коммунальные услуги.
Детальный анализ обращений показывает, что 23% запросов касались технического состояния и эксплуатации многоквартирных домов. Соблюдение порядка предоставления информации в ГИС ЖКХ затронули 17,5% обращений, а вопросы, связанные с начислением платы за ЖКУ, составили 16,3% от общего числа.
Для получения подробной консультации и подачи заявления специалисты рекомендуют использовать наиболее оптимальные способы: обратиться через ГИС ЖКХ или мобильное приложение «Госуслуги. Дом», используя учетную запись на информационном портале. Также можно направить обращение по почте.