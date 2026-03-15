Мужчина погиб на рыбалке в Добрушском районе

Мужчину, который отправился на рыбалку и не вернулся домой, нашли мертвым в Добрушском районе, сообщили в ОСВОД.
«Сегодня в поселке Зарадвинье работниками Добрушской спасательной станции ОСВОД найден и извечен из воды мужчина 1965 года рождения», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что мужчина отправился на рыбалку, однако вечером не вернулся домой. Родственники обратились к спасателям. Погибшего нашли на глубине 4 метра без спасательного жилета.
