Из Красноярска в Ташкент запустят дополнительные рейсы

Весной частота полетов в Узбекистан изменится.

Источник: Комсомольская правда

Международный аэропорт Красноярск сообщил о запуске дополнительных рейсов в Узбекистан.

Полеты два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, будет совершать авиакомпания Centrum Air. Это небольшая и молодая узбекская компания-лоукостер со штаб-квартирой в Ташкенте.

Полеты начнутся 29 марта. Всего, с учетом новых рейсов, прямые самолеты из Красноярска в Ташкент будут летать около 10 раз в неделю. Перелет длится примерно 2 часа. Неизвестно, продлят ли этот рейс на зимний сезон.

Недавно в пресс-службе аэропорта сообщили о запуске рейсов в Таджикистан. Продажа билетов началась 16 февраля.