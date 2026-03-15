Из Красноярска в Ташкент запустят дополнительные рейсы

Международный аэропорт Красноярск сообщил о запуске дополнительных рейсов в Узбекистан.
Полеты два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, будет совершать авиакомпания Centrum Air. Это небольшая и молодая узбекская компания-лоукостер со штаб-квартирой в Ташкенте.
Полеты начнутся 29 марта. Всего, с учетом новых рейсов, прямые самолеты из Красноярска в Ташкент будут летать около 10 раз в неделю. Перелет длится примерно 2 часа. Неизвестно, продлят ли этот рейс на зимний сезон.
Недавно в пресс-службе аэропорта сообщили о запуске рейсов в Таджикистан. Продажа билетов началась 16 февраля.