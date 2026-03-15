Специалисты КГК нашли в магазине продукты с просрочкой более 100 суток

В Хотимском районе КГК нашел в магазинах просроченные товары.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Комитета госконтроля Могилевской области нашли нарушения в магазинах Хотимского района, выявив просроченные товары. Сообщается, что в четырех торговых объектах продавались товары с истекшими сроками годности.

«К примеру, в одном из магазинов на полках находилось 27 наименований просроченных продовольственных товаров. Сроки годности отдельных из них истекли более чем 100 суток назад», — рассказали в КГК.

Всю просроченную продукцию сняли с реализации. Еще сообщили, что в трех проверенных магазинах района не соблюдался перечень товаров, обязательных к наличию в продаже, а в одном такой перечень вовсе отсутствовал.

Еще не соблюдались температурные режимы хранения продукции, на отдельные товары не было ценников и необходимой информации для покупателей.

